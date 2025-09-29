IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ракета "Нептун" удари завод в руската Брянска област

Това съобщи командващият украинските ВМС вицеадмирал Олексий Нейжпапа

29.09.2025 | 18:00 ч. 26
Снимка: Reuters

Украинска ракета "Нептун" удари завод "Електродетал" в руската Брянска област, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на командващия украинските Военноморски сили вицеадмирал Олексий Нейжпапа във "Фейсбук".

"Снощи по руския завод "Електродетал" в Карачев бе нанесен високоточен удар с наша ракета "Нептун". Още едно звено във вражеската верига за доставки е елиминирано", написа той.

По-рано Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърди пред Укринформ за удара срещу завода, произвеждащ компоненти за военна употреба, и уточни, че украинските сили са изстреляли четири ракети срещу него.

Те са изстреляни от разстояние от 240 км от мястото, където е разположена целта на удара, заяви Генералният щаб.

Според военните, на територията на предприятието е избухнал пожар и са чути експлозии, пише БТА.

завод нептун брянска област
