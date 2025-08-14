IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Продължава борбата с горските пожари и в Гърция

Над 10 хиляди хектара са изгорели само за денонощие

14.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 14.08.2025 | 18:38 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Продължават усилията за потушаването на горските пожари, които от вчера обхванаха остров Хиос и околностите на град Патра в Гърция, като за последните 24 часа са изгорели над 10 000 хектара (100 кв. км - б.ред.), съобщава електронното издание на в. “Катимерини“. 

Гръцките власти съобщават за евакуацията на детска болница и множество населени места край град Патра, полуостров Пелопонес, където от вчера пожарникарите се опитват да овладеят голям горски пожар. 

Михалис Анастасиу, заместник-началник на Отдел “Гражданска защита“ в Патра, съобщава, че призивите за предоставяне на допълнителна въздушна подкрепа са били отхвърлени заради “недостиг на ресурси“. Кметът на Патра Костас Пелетидис също критикува правителството, определяйки реакцията на държавата като “неадекватна“. 

Продължава борбата и с огнената стихия на егейския остров Хиос, където пламъците са погълнали историческото село Волисос, а по думите на кмета на острова Янис Малафис “са нужни четири пъти повече пожарникари от наличните за справянето с пожара, чийто фронт достига дължина от над 30 километра“. 

“Разрушенията са изключително големи“, споделя още Малафис, подчертавайки липсата на достатъчен ресурс за справяне с пламъците. / БТА

Гърция пожари гори гражданска защита
