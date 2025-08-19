IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
30-годишен финландски депутат почина в парламента

Властите разследват причините за смъртта, засега не се предполага престъпление

19.08.2025 | 17:07 ч. Обновена: 19.08.2025 | 18:06 ч. 19
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Депутатът от Социалдемократическата партия на Финландия Еемели Пелтонен почина в сградата на парламента в Хелзинки едва на 30-годишна възраст.

"Лицето, което почина тази сутрин, 19 август, в сградата на парламента, е Еемели Пелтонен – депутат в първия си мандат", се посочва в изявлението, като се изразяват съболезнования към близките му.

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време. 

Властите разследват причините за смъртта, но засега не се предполага престъпление, отбелязва БГНЕС.

Еемели Пелтонен депутат Финландия
