30-годишен финландски депутат почина в парламента

Депутатът от Социалдемократическата партия на Финландия Еемели Пелтонен почина в сградата на парламента в Хелзинки едва на 30-годишна възраст.

"Лицето, което почина тази сутрин, 19 август, в сградата на парламента, е Еемели Пелтонен – депутат в първия си мандат", се посочва в изявлението, като се изразяват съболезнования към близките му.

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време.

Властите разследват причините за смъртта, но засега не се предполага престъпление, отбелязва БГНЕС.