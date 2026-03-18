Санчес към Зеленски: Няма да забравим случващото се в Украйна

"Никой и нищо не може да ни накара да забравим за случващото се в Украйна. Ще бъдем с вас, както винаги сме били, като верен, лоялен и надежден съюзник, каза испанският премиер Педро Санчес на украинския президент Володимир Зеленски.

Испанският лидер увери, че Киев и занапред ще може да разчита на подкрепата на Мадрид в отбраната си срещу Русия, чиито сили предприеха пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Санчес обяви, че Испания и Украйна ще работят заедно за съвместно производство в сферата на отбранителната индустрия.

Испания ще предостави на Украйна нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро през текущата година, заяви испанският министър-председател, съобщава украинската агенция Укринформ.

"Бих искал да представя новите мерки от страна на Испания - преди всичко нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро за 2026 г. Общо помощта на Испания в тази война достигна 4 млрд. евро", каза Санчес.

От своя страна Зеленски заяви, че испанската страна подкрепя отпускането на заема от 90 млрд. евро за Украйна.

"Днес (заедно с министър-председателя на Испания) обсъдихме и работата по пакета от 90 милиарда евро за Украйна от Европа. Този пакет трябва да бъде отпуснат. Испания ни подкрепя. Освен това това не е само въпрос на финанси, а и на елементарна справедливост, която трябва да съществува в Европа", каза Зеленски.

"Днес с министър-председателя обсъдихме и въпросите на противовъздушната отбрана, като се има предвид колко тежка беше зимата в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна продължава и остава толкова ожесточена, колкото и преди. Всъщност поне пет или шест пъти месечно руснаците нанасят масирани удари по нашата инфраструктура. Всеки ден ни атакуват с дронове и ракети. Те са насочени срещу енергийния сектор и украинските градове. Русия използва повече балистични ракети от преди. Става дума за десетки балистични ракети месечно, плюс значителен брой крилати ракети и по-разрушителни дронове. Ето защо укрепването на противовъздушната отбрана и оборудването на системите за противовъздушна отбрана с ракети е необходимост", каза още президентът на Украйна.

Той отбеляза, че нуждата от ракети е постоянна. Украинският лидер каза още, че въз основа на резултатите от предишни срещи Испания е оказала значителна подкрепа за защитата на въздушното пространство на Украйна. / БТА