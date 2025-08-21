Лавров: Присъствието на чуждестранни войски в Украйна е неприемливо за Русия

Присъствието на чуждестранни военни сили на украинска територия е неприемливо за Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар, предава ТАСС..

„Както показват дискусиите на Запада с украинската страна, всички тези планове са свързани по същество с предоставяне на гаранции чрез чуждестранна военна намеса в някаква част от украинската територия. И аз силно се надявам, че тези, които кроят подобни планове, или просто се опитват да привлекат вниманието към себе си, или се надявам, че разбират, че това ще бъде абсолютно неприемливо за Руската федерация и за всички разумни политически сили в Европа“, подчерта министърът.

„Едностранните инициативи за гарантиране на сигурността на Украйна са безсмислено начинание. Принципите, гаранциите за сигурност, които бяха договорени, подчертавам, по инициатива на украинската делегация в Истанбул през април 2022 г., ние ги подкрепяме, подкрепяхме ги тогава и ги подкрепяме днес, защото те наистина се основават на принципа на колективната сигурност, на принципите на неделимата сигурност. Всичко друго, всичко друго, каквото и да е едностранно, разбира се, е абсолютно безнадеждно начинание“, заяви Лавров.