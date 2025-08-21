Шпионска игра: САЩ вдигнаха F-16 заради руски самолет край Аляска

Според Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) на 20 август, американски изтребители F-16 са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20, действащ в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на Аляска.

„NORAD откри, проследи и идентифицира положително един руски Ил-20, действащ в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска“, потвърди командването в изявление.

Руският самолет е останал в международното въздушно пространство и не е навлязъл в суверенна територия на САЩ или Канада, подчертаха официални лица.

Въпреки това NORAD е изпратил два изтребителя F-16 и самолет-цистерна KC-135, за да следят самолета, стандартна процедура за неидентифицирани или чуждестранни военни самолети, действащи в ADIZ.

ADIZ на Аляска се простира на около 241 километра от бреговете на САЩ. Въпреки че не е суверенно въздушно пространство, от чуждестранните самолети, влизащи в зоната, се очаква да се идентифицират и да поддържат радиовръзка. Териториалното въздушно пространство на САЩ започва само на 22 километра от бреговата линия.

NORAD заяви, че неговата многопластова отбранителна мрежа, която разчита на сателити, радари и изтребители, остава напълно способна да проследява и реагира на всяка потенциална въздушна заплаха.

„NORAD остава готов да използва редица опции за отговор в защита на Северна Америка“, отбеляза командването.

Прехванатият самолет, известен от НАТО като „Coot“, е Ил-20 от ерата на Студената война, предназначен за сигнали и радарно разузнаване.

Въпреки че е разработен в края на 60-те години на миналия век, самолетът остава на въоръжение в руските Въздушно-космически сили, оборудван със страничен радар, камери и оборудване за електронно разузнаване.

С екипаж от до 13 души персонал, Ил-20 продължава да се използва за мисии за наблюдение на далечни разстояния, включително патрули по границите на НАТО.

По-рано руски бомбардировачи Ту-95МС, способни да носят ядрени оръжия, извършиха планов патрул над Японско море, придружени от изтребители Су-35С и Су-30СМ.