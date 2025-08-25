IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военните вече патрулират с огнестрелно оръжие във Вашингтон

Това е ескалация в разгръщането им в столицата на САЩ

25.08.2025 | 07:48 ч. Обновена: 25.08.2025 | 08:39 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.

Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп и коментира, че става въпрос за ескалация в разгръщането на военните във федералната столица.

На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че „градът е нападнат от престъпни банди“.

Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други – дългоцевно оръжие. Той е казал, че всички въоръжени части са обучени и действат според стриктни правила за употреба на сила.

Фотограф на АП е видял в неделя пред гара Юниън Стейшън във Вашингтон военнослужещи от Националната гвардия на Южна Каролина с пистолети.

Междувременно американският президент даде да се разбере, че обмисля изпращането на Националната гвардия и в други градове, които са под управлението на Демократическата партия, включително Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.
(БТА)

 

