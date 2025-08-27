Тръмп със странен комплимент към Бонди: Ако кажа, че е красива, ще е краят на кариерата ми

Във вторник президентът Доналд Тръмп отправи странен комплимент към един от висшите ръководители на кабинета си. По време на среща с членове на кабинета в Белия дом, президентът започна да говори за това как външният вид няма значение в политиката, но секунди след това ясно заяви, че специално а него има.

Първо Тръмп отправи критики към водещия сенатор-демократ Чарлз “Чък” Шумер, казвайки, че изглежда сякаш е на 100 години, а след това премина към комплимент към главния прокурор Пам Бонди.

"Вижте Пам, никога не бих казал, че е красива, защото това би бил краят на политическата ми кариера", каза в свой стил Тръмп, описвайки красотата на 59-годишната Бонди.

Изказването му веднага предизвика смях в Овалния кабинет.

Импровизираната забележка за Бонди показа по-лек начин Тръмп да изрази подкрепата си за главния си прокурор, който се сблъска с брутална негативна реакция от движението MAGA заради несполучливото си обещание да публикува досиетата на Джефри Епщайн.

Миналата седмица Тръмп се похвали, че Бонди ще остане в историята като "най-добрият главен прокурор, който някога сме имали".

"Знаете ли, тя прилича на Барби. Тя е руса и красива и мисля, че хората ще я подценяват заради външния ѝ вид", каза началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс пред New Yorker по адрес на Пам Бонди.

Уайлс добави по това време, че Бонди “има стоманени нерви и се е справяла с някои унищожителни ситуации с доста грация“.

Преди това Тръмп изрази раздразнение от досиетата на Епщайн, атакувайки Truth Social, за да защити администрацията си, ако не и Бонди в частност.

"Имаме перфектна администрация, говорите на света, и “егоистични хора“ се опитват да ѝ навредят, всичко заради човек, който никога не умира, Джефри Епщайн“, написа Тръмп в социалните си медии Truth Social.