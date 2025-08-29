IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Абсурдите в САЩ: Арестуваха двама пожарникари докато гасят пламъци

Били нелегални

29.08.2025 | 16:30 ч. Обновена: 29.08.2025 | 17:42 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Двама пожарникари бяха арестувани, докато се борели с пламъци в северозападния американски щат Вашингтон, в рамките на акция срещу нелегалната миграция, предаде ДПА.

Според Американската митническа и гранична служба те пребивават в страната незаконно.

Задържаните пожарникари са мексикански граждани, съобщи телевизия Ен Би Си.

Граничната служба подчерта, че арестът на пожарникарите не е попречил на гасенето на голям горски пожар, в което те са участвали.

"Американската гранична служба прилага строго законите на Съединените щати и се бори безкомпромисно с нарушенията на имиграционното законодателство, където и да бъдат те", коментира неин служител.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, написа в "Екс", че е "дълбоко загрижен от ситуацията" и ще поиска повече информация по темата.

Президентът републиканец Доналд Тръмп обяви масови депортации на имигранти. В цялата страна са в ход операции и арести, отбелязва ДПА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сащ нелегални пожарникари арест
