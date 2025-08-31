IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силни бури нанесоха поражения в Италия

В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи

31.08.2025 | 08:00 ч. Обновена: 31.08.2025 | 09:22 ч.
Силни бури засегнаха Северна Италия, където бяха нанесени значителни щети, предаде ДПА, като се позова на вчерашни изявления на италианските служби за спешна помощ.

В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи на около 40 км североизточно от Милано, съобщи пожарната служба.

Градушка удари област Пиемонт, като нанесе щети на автомобили, покриви на сгради и земеделски площи.

Близо до границата с Швейцария улиците се превърнаха в кални потоци след проливен дъжд.

Пожарната служба получи над 200 обаждания в рамките на 12 часа, включително от района на езерото Комо и от Падуа.

Ден по-рано службите за спешна помощ отговориха на около 1300 обаждания в цялата страна заради бурята.

Очаква се времето през уикенда да остане променливо, пише БТА.

италия буря
