Израел е поразил обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Това се казва в изявление на армията

31.08.2025 | 12:45 ч. Обновена: 31.08.2025 | 14:43 ч. 6
Снимка: Reuters

Израелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофор в Южен Ливан, след като е засякла "военна дейност" в района, предаде Франс прес.

"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофор в Южен Ливан", се казва в изявление на армията, цитирано от БТА.

