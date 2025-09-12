Хари с изненадващо посещение в Киев, обеща помощ за ранени във войната в Украйна

Принц Хари направи изненадващо посещение в Киев като част от работата си за Invictus Games и в подкрепа на десетките хиляди ранени ветерани от Украйна. Херцогът на Съсекс отлетя за Полша, а след това хвана влак за украинската столица, където пристигна в петък сутринта, съобщават британските медии.

Това е първото му посещение в Киев, който беше ударен от руски крилати ракети само преди два дни. В същата нощ множество бойни дронове от Русия нарушиха полското въздушно пространство и бяха свалени.

“Трябваше да се консултирам със съпругата си и британското правителство, за да се уверя, че всичко е наред“, каза Хари.

Принцът, който се наслади на успешно пътуване до Обединеното кралство, за да подкрепи благотворителните си организации и да се срещне с баща си крал Чарлз, заяви, че ще направи “всичко възможно“, за да помогне на украинските войници и военнослужещи, ранени в тригодишната война с Русия.

“Не можем да спрем войната, но това, което можем да направим, е да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване“, каза кралската особа.

“Можем да продължим да хуманизираме хората, участващи в тази война, и през какво преминават. Трябва да държим това на преден план в съзнанието на хората. Надявам се, че това пътуване ще помогне да го припомним на хората, защото е лесно да бъдем безразлични към това, което се случва".

По време на пътуването до Киев той ще посети Националния музей на историята на Украйна във Втората световна война, ще се срещне със стотици ветерани и ще се срещне с украинския премиер Юлия Свириденко.

Пред The Guardian Хари заяви, че е бил поканен от Олга Руднева, шефката на Травматичния център “Суперчовеци“ в Лвов.

“Срещнах се с Олга в Ню Йорк. Беше случайна среща и я попитах какво мога да направя, за да помогна. Тя каза, че “най-голямото влияние ще имаш, като дойдеш в Киев. Трябваше да се консултирам със съпругата си и британското правителство, за да се уверя, че е добре. Тогава дойде официалната покана”, каза още принцът.

Хари, който е служил 10 години в британската армия, отдавна е превърнал подпомагането на ранени войници в една от най-видните си каузи - основавайки Invictus Games през 2014 г., за да предложи на ранените ветерани възможността да се състезават в спортни събития, подобни на Параолимпийските игри.

Украйна участва от 2017 г. и говори за това колко е бил развълнуван, когато се е срещнал с отбора в Хага преди две години.

“Беше забележително. Всеки един от участниците е пътувал до тези игри, но никой от другите състезаващи се държави не се е връщал на война. Ето защо украинците се открояваха. Всички са чувствали огромна връзка с тях. Някои от състезателите са били изтегляни от бойното поле и са се връщали на бойното поле. Това означава толкова много за нас, защото означава толкова много за тях”, добави още Хари.