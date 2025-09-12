Над 35 души бяха убити при ислямистка атака в Сомалия

Поне 37 души бяха убити днес в атака, извършена от бойци на терористичната групировка "Аш Шабаб" срещу три военни поделения, заявиха сомалийските власти в Могадишу, цитирани от ДПА.

В нападенията при крайбрежната област Галгадуд са загинали осем войници на правителствените сили и 29 от ислямистките бойци, обяви говорител на сомалийското правителство. Местните власти смятат, че действителният брой на жертвите е значително по-голям и между тях има и цивилни, а ранените са също толкова многобройни.

Чрез свой радиоговорител групировката заяви, че повече от 60 правителствени войници са били убити и са били взети много оръжия и муниции, след като бойците ѝ са превзели временно централния окръг Ел Деере в областта Галгадуд. Говорители на правителството обаче отхвърлиха това твърдение, като изтъкнаха, че информацията и от двата източника все още не е достоверна.

"Аш Шабаб", която е свързана и с "Ал Каида", се бори против правителството в Могадишу от години и извършва атаки в Кения и Уганда.

Правителствените войски бяха изтласкали бойците на "Аш Шабаб" от областта Галгадуд по време на нападение срещу ислямистите през 2022 г. През последните месеци групировката постепенно възвърна присъствието си там.

Крайбрежните региони на Сомалия са от стратегическо значение за "Аш Шабаб", тъй като осигуряват на ислямистите допълнителни маршрути за доставка на оръжие.

Експерти по международната сигурност предвиждат засилване на сътрудничеството между "Аш Шабаб" и режима на хусите в Йемен, пише БТА.