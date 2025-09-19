Руските дронове над Полша не са тест, а сигнал

След като руски дронове нахлуха в полското въздушно пространство на 9 септември, полският външен министър Радослав Сикорски заяви пред „Гардиън“: „Интересното е, че всички те бяха боклуци, което ми подсказва, че Русия се е опитала да ни изпита, без да започва война.“

„Дроновете не достигнаха целите си и имаше незначителни материални щети, никой не беше пострадал. Ако това се случи в Украйна, според украинските определения, това би се считало за 100 процента успех“, каза той.

Никой не обича да спекулира за война и мир. Факт е, че група руски дронове навлязоха в полското и румънското въздушно пространство. Три от тях над Полша бяха свалени, въздушното пространство на страната беше затворено за известно време и военновъздушните сили на НАТО от Обединеното кралство и Холандия взеха участие в прехващането на руски дронове, пише д-р Сумантра Майтра, директор на отдела за изследвания и работа с обществеността в Американския институт за идеи и старши автор в The American Conservative. Тези над Румъния се върнаха, ескортирани от румънските военновъздушни сили обратно в Украйна. Говореше се за война между НАТО и Русия. Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната е по-близо до военен конфликт „откогато и да било след Втората световна война“. Когато президентът Доналд Тръмп сви рамене пред камерата и каза, че това може да е руска грешка, Туск веднага отговори, че не е така.

Малко вероятно беше да е грешка. Но не беше непременно провокация или разследване. Макар че грешките определено са възможни с примитивни малки единици – те могат да бъдат изгорени или заглушени, батериите им могат да се изхабят, времето може да повлияе на витлата или полета им, или ръчна грешка или GPS или оптични кабели могат да повлияят на траекторията им – огромните единици, използвани при нахлуването в Полша, сигнализират за сложност. Фактът, че това са били боклуци или примамки, добавя ниво на планиране и интрига към всичко това. Скъпите руски дронове няма просто да се реят на километри зад действителната зона на конфликт, за да „тестват“ нещо. Всички знаят, че в истинска война между НАТО и Русия тези дронове ще бъдат придружени от интензивни ракетни обстрели, които ще завладеят батареите на повърхностните ракети и противовъздушната отбрана. Една голяма война между НАТО и Русия не би включвала никакво разследване или нещо в локализиран мащаб; тя би била усилена до 11 от самото начало. Теорията за „теста“ се проваля, като се има предвид, че за такъв конфликт няма какво да се тества.

Другата хипотеза е, че това е руско усилие за сигнализация. Да се ​​има предвид, че през ноември 2024 г. руснаците обявиха, че имат хиперзвукова балистична ракета със среден обсег, наречена „Орешник“; една нощ те хвърлиха такава с разсейващи се ракети (РРР) върху украинския град Днепър. Бойните глави бяха всички боклуци. Но снимките в социалните медии бяха нещо като най-лошия апокалиптичен сценарий - половин дузина РРР, насищащи центъра на града , но без вторичен взрив след първия кинетичен удар - устройства, просто разкъсващи атмосферата със светкавична скорост, отвъд възможностите или възпиращата сила на всякакви проектирани от човек зенитно-ракетни комплекси. След това президентът Владимир Путин излезе по телевизията и предположи, че това е демонстрация, че ако Русия иска, може да удари всеки западен град с най-добрите оръжия на Страшния съд; в никоя война между НАТО и Русия човечеството няма да оцелее. Това също така показа, че въпреки пожелателното мислене на атлантистите, руската технология за балистични ракети е напълно оперативна, модерна и точна; Хвърлянето на празни товари върху град с милион души е най-ясният знак, че те могат да ескалират, но избират да не го правят, и че са способни да ни превърнат всички в радиоактивна пепел.

Можем да си представим подобен сценарий с дроновете, макар и с по-нисък залог. Помислете за политическия контекст: Преговорите между Украйна и Русия са в задънена улица. Нито една от страните не е способна на по-нататъшни завоевания досега. Лятната офанзива на Русия не е донесла очаквания резултат; боевете за няколко села са твърде бавни, а зимата наближава. Украинците, от друга страна, имат достатъчно пари от Европа, за да поддържат конфликта, а проблемите с работната сила все още не са започнали да се оказват все по-силни. Въпреки че вътрешните разделения в Украйна стават все по-очевидни, с нарастващия антикорупционен натиск от ЕС, досега не е имало разделение. На всичкото отгоре европейците все още са заинтересовани да излязат на терен със зловещо наречената „коалиция на желаещите“.

Нахлуването на дронове показва няколко неща. Както съм писал и преди, ние сме в зората на един „доминиран от офанзивата“ свят . Малки, евтини офанзивни платформи винаги ще се намесват. И макар войната все още да е за задържане на територия и изтощение, сигнализирането е достатъчно, за да покаже, че възпирането работи и в двете посоки; дрон за 10 000 долара е способен да подпали взвод войници на НАТО, защитени от ракети за 200 000 долара, които биха могли или не биха могли да го спрат или свалят. Макар че нито Русия, нито НАТО са достатъчно ирационални, за да търсят действителен ядрен конфликт, това малко действие може да забие последния пирон в ковчега на зле обмисления план за разполагане на западни войски и миротворци в Украйна преди постигането на споразумение чрез преговори.