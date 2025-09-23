Русия свали 21 украински дрона, насочени към Москва

Руската противовъздушна отбрана е свалила 21 украински дрона, насочени към Москва, както и десетки други дронове над контролирания от Русия Крим и на други части на Русия, съобщиха руски официални представители, предаде Ройтерс.

Кметът на Москва Сергей Собянин в публикации в приложението „Телеграм“ съобщи, че 21 дрона са били унищожени по пътя им към руската столица в рамките на около шест часа.

Руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че части на противовъздушната отбрана са унищожили 81 украински дрона, предимно над централните и южните региони на страната в рамките на осем часа, приключили в полунощ.

Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол в Крим, където е базиран руският Черноморски флот, заяви, че противовъздушната отбрана е унищожила най-малко 6 дрона в близост до пристанището. Падащите отломки са предизвикали пожар, но той е бил изгасен.

Губернаторът на Тулска област, в Централна Русия, Дмитрий Миляев, заяви, че 3 дрона са били свалени, без да причинят щети или жертви./БТА