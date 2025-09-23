IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Една пета от британците смятат, че чаят произхожда от Великобритания

Почти всичкият чай всъщност се внася от чужбина, най-голям дял идва от Кения

23.09.2025 | 12:03 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Една пета от навършилите пълнолетие британци смятат, че чаят, който консумират, произхожда от Великобритания. Това показва социологическо проучване на организацията Fairtrade („Справедлива търговия“), която призовава търговските марки да бъдат по-прозрачни относно произхода на продуктите си, съобщава Пи Ей мидия/ДПА.

Допитването, проведено от консултантската компания Kantar, разкрива широкоразпространена заблуда за произхода на любимата напитка на Острова. Почти всичкият чай в домовете и кафенетата във Великобритания се внася от чужбина, като най-голям дял идва от Кения, следвана от Индия и Малави.

Малка част от чая може да се отглежда в специфични микроклиматични условия във Великобритания – например в чаената ферма Tregothnan в графство Конруол в Югозападна Англия. С промяната на климата култивирането на чай в страната става все по-вероятно.

Допитване сред 1 365 възрастни британци, проведено между 14 и 18 август, показва, че 21% вярват, че чаят, който пият, произхожда от Великобритания, като тази цифра достига 46% сред хората на възраст между 25 и 34 години. Повече от една трета от анкетираните смятат, че чаят им идва от Индия.

Производителите на чай в различните страни често се сблъскват с редица предизвикателства, включително ниско заплащане, неравенство и въздействието на климатичните промени. Според изследване на Fairtrade само един от всеки пет кенийски производители на чай печели достатъчно, за да покрие основните си нужди.

Проучването показва още, че 86% от британските потребители искат марките да предоставят повече информация за произхода на продуктите, а 75% смятат, че е важно да се информира и за цените, които се плащат на фермерите в страни като Кения.

Повече от половината респонденти (55%) смятат, че бизнесът трябва да поеме „голяма част“ или „цялата отговорност“ за спазването на човешките права на работниците в своята верига за доставки.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

чай Великобритания произход
