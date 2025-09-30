IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Турски рибари откриха в Черно море украински морски дрон камикадзе

Било е установено, че в плавателния съд има бомба

30.09.2025 | 15:51 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Турски рибари са открили край бреговете на Черно море при окръг Трабзон плавателен съд, идентифициран впоследствие като украински морски дрон камикадзе, съобщи турската агенция ИХА (IHA).

Рибарите забелязали обекта в морето, докато ловели риба през нощта край град Чаршъбашъ, и го докарали до брега с лодките си.

След подаден сигнал за необичайния съд екипи на бреговата охрана пристигнали на мястото. Първоначалната проверка е установила, че безпилотният морски плавателен съд може да е натоварен с експлозиви и са били повикани екипи от Истанбул на специалните части за морски и подводни операции (SAT) към турските ВМС. 

Констатирано е, че плавателният съд е украински морски дрон от серията Magura V5, тип камикадзе. Проектирани да подпомагат ефективните операции на Украйна срещу руския военноморски флот, морските дронове камикадзе са били използвани в многобройни атаки, посочва ИХА.

Председателят на кооператива на пристанището Йороз, където катерът е бил откаран, Исмаил Йълмаз заяви, че пристанището е затворено и не се допускат рибари.

"Беше установено, че вътре (в плавателния съд) има бомба. Лодката се намира в нашето пристанище", обясни той, добавяйки, че сапьорски екип е на път.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украински морски дрон камикадзе Черно море турски рибари
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem