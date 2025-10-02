Ненаситен за работа: Разрешиха на сръбския премиер да работи и като лекар

Членовете на Комисията по административно-бюджетни и мандатно-имунитетни въпроси на сръбския парламент одобриха искане на министър-председателя на Сърбия Джуро Мацут наред с премиерските си задължения да може да работи и като лекар, съобщи агенция Бета.

Мацут поиска положително становище от комисията, за да изпълнява задълженията на специалист ендокринолог в Клиниката по ендокринология на Университетския клиничен център на Сърбия, помощник-ръководител на клиниката и ръководител на отделението по тумори на ендокринната система и наследствени ракови синдроми.

Положителното становище на комисията му е нужно, както посочва той, за да подаде искане до Агенцията за борба с корупцията, която да му разреши да изпълнява и други задължения освен публичната функция на министър-председателя.

Мацут е специалист по вътрешни болести и ендокринология и редовен преподавател в Медицинския факултет в Белград.

(БТА)