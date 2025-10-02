IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ВВС на Ниделандия се похвали със стикер за първия свален дрон от неин изтребител

Самолетът оперира над Полша

02.10.2025 | 13:36 ч. 8
Кралските военновъздушни сили на Нидерландия регистрираха първата потвърдена бойна победа на своя изтребител F-35A срещу руски дрон. Самолетът, с бордов номер F-027, принадлежи на 313-та ескадрила.

Холандското Министерство на отбраната публикува на 30-ти септември снимка на един от изтребителите си, на която се вижда, че победата е маркирана със стикер на дрон под кабината.

Потребител в X, публикуващ под псевдонима Jeff21461, подчерта, че с разполагането на F-35 в Полша, Холандия демонстрира непоколебимата си готовност да застане до съюзниците, тъй като „източната граница на НАТО е и нашата граница на сигурност“, както каза той пред холандския отряд F-35 по време на посещението си на 29 септември.

Според Министерството на отбраната, холандските изтребители F-35 ще останат разположени в Полша от 1 септември до 1 декември като част от колективната отбранителна мисия на НАТО. Холандски пилоти вече са участвали в няколко бойни операции по време на това разполагане, включително един случай, в който оръжия са били използвани за сваляне на руски дронове.

По-рано полските военни обявиха, че са приключили въздушните операции, след като осем руски дрона нарушиха въздушното пространство на страната през нощта, което доведе до координиран отговор със съюзниците от НАТО.

Нидерландия изтребител дрон Полша
