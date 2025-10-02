ВВС на Ниделандия се похвали със стикер за първия свален дрон от неин изтребител

Кралските военновъздушни сили на Нидерландия регистрираха първата потвърдена бойна победа на своя изтребител F-35A срещу руски дрон. Самолетът, с бордов номер F-027, принадлежи на 313-та ескадрила.

Холандското Министерство на отбраната публикува на 30-ти септември снимка на един от изтребителите си, на която се вижда, че победата е маркирана със стикер на дрон под кабината.

🇳🇱 Royal Netherlands Air Force F-35A (F-027) of the 313th Squadron with one UAV kill mark achieved during its sortie over Poland during the September 9th Russian drone attack on Poland.https://t.co/vYCOO05Rts pic.twitter.com/QlHKn0fRUw — Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) October 1, 2025

Потребител в X, публикуващ под псевдонима Jeff21461, подчерта, че с разполагането на F-35 в Полша, Холандия демонстрира непоколебимата си готовност да застане до съюзниците, тъй като „източната граница на НАТО е и нашата граница на сигурност“, както каза той пред холандския отряд F-35 по време на посещението си на 29 септември.

Според Министерството на отбраната, холандските изтребители F-35 ще останат разположени в Полша от 1 септември до 1 декември като част от колективната отбранителна мисия на НАТО. Холандски пилоти вече са участвали в няколко бойни операции по време на това разполагане, включително един случай, в който оръжия са били използвани за сваляне на руски дронове.

По-рано полските военни обявиха, че са приключили въздушните операции, след като осем руски дрона нарушиха въздушното пространство на страната през нощта, което доведе до координиран отговор със съюзниците от НАТО.