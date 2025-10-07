IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Еърбъс A320" измести "Боинг 737" като най-продавания самолет в историята

Европейският самолетостроител преодоля днес сериозна търговска бариера

07.10.2025 | 12:56 ч. 3
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Европейският самолетостроител "Еърбъс" преодоля днес сериозна търговска бариера, след като самолетът му A320 изпревари "Боинг 737" и се превърна в най-продавания реактивен самолет в историята, предаде Ройтерс.

Десетилетният рекорд на "Боинг" беше подобрен, след като през нощта беше доставен самолет на нискотарифния превозвач от Саудитска Арабия "Флайнас", с което продажбите достигнаха 12 260 от началото на експлоатацията на А320 през 1988 година. Това сочат данните на британската консултантска компания "Сириум" (Cirium).

"Еърбъс" засега не е отговорил на запитването за коментар относно данните, проследени от анализатора на доставките на самолети Роб Морис.
(БТА)

 

