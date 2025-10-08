Рябков: САЩ да предприемат трезвен подход към доставката на "Томахоук" на Украйна

Прехвърлянето на крилати ракети "Томахоук" на Украйна ще доведе до качествена промяна в ситуацията, но няма да повлияе на целите на специалната военна операция. Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и разумно към въпроса за подобни доставки за Киев, заяви пред репортери руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, предава ТАСС.

Както подчерта заместник-министърът, появата на подобни системи, ако се стигне до това, ще означава "качествена промяна в ситуацията", но няма да повлияе на решимостта на Русия да постигне заявените цели на специалната военна операция.

"Хипотетичното използване на подобни системи е възможно само с прякото участие на американски персонал. Надявам се, че тези, които тласкат Вашингтон към подобно решение, са добре запознати с дълбочината и сериозността на последствията. Разбира се, призоваваме американското ръководство и американските военни да подходят към цялата тази ситуация трезво, разумно и отговорно", подчерта Рябков.