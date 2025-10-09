Зеленски: Доставките на “Томахоук“ биха отрезвили Русия , за да започне да преговаря

Доставката на дълго исканите крилати ракети "Томахоук“ на Украйна може да принуди Русия да види реалното състояние на нещата и да седне на масата за преговори, заяви президентът Володимир Зеленски.

По време на среща с журналисти Зеленски заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "може да даде на Украйна някои дългосрочни неща“, които значително ще засилят позицията на Киев във всички бъдещи преговори.

"В момента е важно да се изпрати сигнал, че Украйна ще бъде укрепена с всички възможни средства. И това е едно от тези средства, което е важно за мен – "Томахоук“. Всички подобни неща могат да укрепят Украйна и да принудят руснаците да се отрезвят малко, да седнат на масата за преговори", добави Зеленски, цитиран от Kyiv independent.

Президентът добави, че за първи път е повдигнал въпроса с Тръмп миналата есен в Ню Йорк, когато Тръмп все още беше кандидат за президент. Зеленски се е срещнал с тогавашния кандидат на републиканците в Trump Тower на 27 септември 2024 година.

По време на последната им среща в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски заяви, че Тръмп не изключва тази възможност и "е обещал да работи на техническо ниво и да обмисли такава възможност“.

Украинският президент отбеляза, че Киев е поискал крилати ракети с голям обсег по време на мандата на бившия президент на САЩ Джо Байдън, но обжалването е било отхвърлено.

"Томахоук“ е дозвукова крилата ракета с голям обсег, предназначена за прецизни удари. С обсег от 1600 до 2500 километра (995 до 1550 мили), тя би позволила на Киев да достигне цели чак до Сибир.

В момента Украйна зависи до голяма степен от произведени в страната дронове с голям обсег, за да нанася удари дълбоко в Русия, оръжия, които носят десетки, а не стотици килограми експлозиви.

Кремъл предупреди, че всякакви доставки на "Томахоук“ в Украйна биха ескалирали рязко войната.

Руският президент Владимир Путин заяви, че подобен ход би отбелязал "нов етап на ескалация“ и би могъл да подкопае всеки напредък в отношенията между САЩ и Русия.