Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Кметът на Одеса Генадий Труханов е лишен от украинското си гражданство, съобщи телевизионният канал „Рада“ във вторник, позовавайки се на свои източници в правителството.

Според същия доклад, бившият депутат от партията "Опозиционна платформа – За живот“ Олег Царьов и балетистът Сергей Полунин, и двамата избягали от контролираните от Киев територии, също са загубили украинското си гражданство, пише Kyiv Post.

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че е подготвил "определени решения относно лица, чието руско гражданство е потвърдено“, но не разкри имена.

Труханов все още не е коментирал последните съобщения.

Ако решението бъде потвърдено, то ще означава, че правомощията на кмета на Одеса автоматично се прекратяват. Задълженията му ще бъдат прехвърлени на секретаря на градския съвет или може да бъде създадена градска военна администрация, която да поеме управлението.

В понеделник одеската медия "Думска“ съобщи, че президентска комисия е препоръчала отнемане на гражданството на Труханов. Ден преди това Труханов потвърди, че случаят му е в процес на разглеждане. Той отхвърли решението като "поредна провокация, която продължава от 2014 г. насам“, настоявайки, че никога не е имал руско гражданство.

Кметът на Одеса публикува сканирано копие на това, което твърди, че е фалшифициран паспорт, издаден на 15 декември 2015 г. Труханов настоява, че на този ден е бил в Одеса.

Като доказателство той сподели линк към публикацията си в социалните мрежи от 15 декември 2015 г., която включваше снимки, показващи го на среща извън офиса в този ден.

"Тази история отново се появи сега. Нямаше да ѝ обърна внимание, ако не бях научил, че утре президентската комисия планира да разгледа отнемането на украинското ми гражданство, тъй като предполагаемо имам руско гражданство“, написа Труханов в Telegram.

Наистина ли Труханов има руско гражданство?

Твърденията, че Труханов има руско гражданство, го преследват повече от десетилетие – твърдения, които той многократно отрича като "политически мотивирани лъжи“.

Спорът за първи път се появи през 2014 г. по време на кампанията му за кмет, когато изтекли данни от Федералната миграционна служба на Русия показват, че Труханов е притежавал руски паспорт, издаден в Дагестан и по-късно преиздаден в Сергиев Посад, близо до Москва, през 2011 г.

Същата година Труханов заяви, че е писал до руското генерално консулство в Одеса и до Федералната миграционна служба, за да потвърди дали е посочен като руски гражданин. Според него и двете институции са отговорили, че не е.

По-късно той публикува удостоверение от руското консулство в подкрепа на това твърдение. Украинската миграционна служба също потвърди, че няма данни Труханов да се е отказал от украинското си гражданство – което означава, че няма правно основание за отнемането му.

През 2016 г. въпросът отново изплува на повърхността, след като "Панамските документи“ разкриха, че Труханов е имал руско гражданство и е контролирал около 20 офшорни компании чрез строителната група ROST, регистрирана на Британските Вирджински острови. Според съобщенията компаниите са контролирали повече от две дузини фирми в Украйна.

След разкритията Службата за сигурност на Украйна (СБУ) започна разследване за евентуалното му руско гражданство, но по-късно заяви, че не може да потвърди дали притежава руски паспорт.

Труханов отново отрече всякакви нарушения, заявявайки, че нито притежава чуждестранни компании, нито има руско гражданство.

През 2024 г. гражданският активист и доброволец Серхий Стерненко отново разпали противоречията, като публикува това, което той определи като официални руски документи, доказващи гражданството на Труханов.

Стерненко също така твърди, че Труханов е открил руска банкова сметка през февруари 2022 г. - малко преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.