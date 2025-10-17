IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Гърция алармират: Има опасност от наводнения

17.10.2025 | 14:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

В Гърция предупредиха да се избягват пътуванията през уикенда, тъй като се очакват проливни дъждове и има вероятност от наводнения.

Циклон със силни дъждове обхвана страната, съобщават синоптиците. Засегнати са силно островите в Йонийско море, като пороен дъжд залива остров Корфу.

От "Гражданска защита" информират, че в следващите 24 часа проливни дъждове обхващат почти цялата страна с опасност от наводнения. Препоръчва се на собствениците на магазини и живеещите на приземни етажи да вземат мерки, съобщава БНР.

Екстремно време с дъждове и гръмотевични бури се очакват днес в областите Атика, Спорадските острови, Евия и Тесалия.

Вече има наводнени пътни участъци и се препоръчва шофьорите да спазват ограниченията, въведени от полицията.

Очаква се също нарушение на трафика на фериботите поради силни морски бури. Собственици на яхти и рибарите са предупредени да не излизат в открито море до понеделник.

