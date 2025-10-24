Естония разработва нови оръжия и отбранителни системи

Няколко дни след като руски самолети нарушиха естонското въздушно пространство за 12 напрегнати минути миналия месец, Кусти Салм стоеше в офис с изглед към летището в Талин, пляскайки прототип на миниатюрна ракета в дланта си.

Ракетата, наречена Mark 1, беше разработена миналата година, за да сваля вражески дронове на малък обсег и очаква дебюта си на световния пазар на оръжия. Г-н Салм, главен изпълнителен директор на производителя ѝ Frankenburg Technologies, се надява, че тя ще запълни празнина в европейската противовъздушна отбрана срещу Русия. „Очевидно сме неподготвени“, каза той.

Въпреки това, ракетата с дължина 60 см вече е част от бума в отбранителната промишленост на Естония, на който правителството разчита, за да повдигне изоставащата си икономика. Усилията се коренят в дълбоко вкоренената национална тревога на Естония относно руската инвазия в Украйна и опасенията, че тя може да се окаже следващата цел на президента Владимир Путин, пише NYT.

Длъжностни лица в Естония, бивша съветска република, граничеща с Русия, от години изразяват притеснения, че и тяхната страна може да бъде нападната, ако войната в Украйна отшуми и Москва има време да възстанови армията си. Г-н Путин отдавна заявява, че иска да спре разширяването на НАТО в страни, които Русия счита за част от своята сфера на влияние, особено тези, които са били част от Съветския съюз.

С население от около 1,3 милиона души и една от най-малките армии в НАТО, Естония няма нито капацитета да произвежда танкове, артилерийски оръдия и изтребители, нито голям бюджет за закупуване на много оръжия от чужбина.

Но тя се смята за една от най-технологично развитите страни в света, а естонските власти се възползват от дигитално грамотната ѝ работна сила, за да създават отбранителни системи, разчитащи на роботика, изкуствен интелект и киберсигурност.

Ракетата Mark-1, която Салм се надява да продаде на европейските военни, се насочва от изкуствен интелект, за да се насочва към ниско летящи дронове. Друга компания, CybExer Technologies, вече включва британската, украинската и португалската армия сред своите клиенти за софтуер, който тества нивата на защита на онлайн мрежите срещу кибератаки. А фирмата за разузнавателен софтуер SensusQ анализира информация с отворен код, за да подпомогне реагирането на бойното поле и при извънредни ситуации.

Около 70 процента от оръжията и технологиите, свързани с отбраната, произведени в Естония, се изнасят за чуждестранни клиенти. Миналата година приходите от военната промишленост на страната възлизат на 500 милиона евро (580 милиона долара), от които около 350 милиона евро са материали, продадени в чужбина. Това е повече от два пъти повече от приходите от около 200 милиона евро през 2020 г., включително 46 милиона евро износ.

През същите тези години икономиката на Естония се срина, първо по време на пандемията от Covid-19, а след това отново, след стабилно възстановяване през 2021 г., с началото на войната в Украйна, според Световната банка.

„Войната накара Естония да спре да купува по-евтина енергия от Русия и потребителското доверие спадна, което навреди на инвестициите, каза Келдо. Сега икономиката бавно се възстановява, според данни на Международния валутен фонд, актуализирани тази седмица. Той прогнозира растеж от около 0,5% през 2025 г.

В същото време Естония харчи повече за отбрана. Тя планира да изразходва поне 5 процента от брутния си вътрешен продукт за военни и други отбранителни цели до следващата година, почти десетилетие преди насоките на НАТО за това. Това се равнява на повече от 2,4 милиарда евро, които според г-н Келдо ще бъдат финансирани чрез вземане на заеми и намаляване на държавните разходи за други цели.

Увеличението на разходите включва около 50 милиона евро за изграждане на фабрични площи в Източна Естония за отбранителни компании, включително за Frankenburg , производителя на миниатюрни ракети за противовъздушна отбрана, и британската компания Thor Industries Ltd, която произвежда пластични взривни вещества.

Освен това, естонското правителство ще предложи още 100 милиона евро на стартиращи компании в отбранителния сектор, които се нуждаят от капитал.

Анкетите постоянно показват, че повечето естонци подкрепят изграждането на отбранителни сили, отчасти поради опасения, че Русия може да атакува или че войната в Украйна ще се разпространи по-далеч в Европа. Този страх до голяма степен се корени в историята на Естония и близостта ѝ до Русия и се споделя от други страни в Източна Европа.

Естонците са по-фокусирани върху възпирането, каза той. „Те мислят повече за това, ако Русия иска да направи нещо безумно и ако сме подготвени, и те видят какво имаме, тогава ще се замислят“, каза той.

В Тарту, вторият по големина град в Естония, отбранителната промишленост е нарастваща част от местната икономика, която нараства драстично по-бързо от останалата част на страната от 2020 до 2023 г.

Дом на престижния Университет в Тарту, градът отдавна е инкубатор за технологични стартиращи компании като Playtech, най-големият доставчик на софтуер за онлайн игри в света. Основателите на Skype и приложението за споделено пътуване Bolt са учили в университета, който в момента работи с компанията за роботика Milrem по автоматизирани космически и екологични проекти.

Милрем също така произвежда дистанционно управляеми наземни превозни средства, които могат да превозват провизии или да бъдат оборудвани с малко оръдие. Те са продадени на 19 военни, включително в осем държави-членки на НАТО, и се използват в Украйна.

„Това, разбира се, е развиващ се сектор в Естония, тъй като разходите за отбрана се увеличават драстично и те нарастват в Тарту“, каза кметът на Тарту Урмас Клаас.

Той каза, че се отварят нови фабрики, тъй като отбранителните компании разширяват дейността си в района, някои от които произвеждат оборудване, което може да се използва и за граждански цели. Това гарантира сигурност на работните места за производствената работна сила – поддържайки икономиката стабилна – след спада на военните разходи.

Клаас представи Русия по-скоро като дразнител, отколкото като непосредствена заплаха, въпреки че преди две години градът построи подземни аварийни убежища, за да защити 40 000 души, и иска да ги разшири.