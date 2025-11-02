IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Страх сред жителите на Халкидики заради появил се вълк

Преди около месец вълк беше видян в Симантра

02.11.2025
Новото наблюдение на голям вълк в селището предизвика безпокойство във Мегали Панагия на Халкидики. Дивото животно е забелязано да се движи близо до кофи за боклук, съобщава ERT.

Жител на района видял вълкът да се движи по път в селището. Появата на животното предизвика паника, тъй като животното се  появило следобед, когато децата все още израели в селото. 

Този инцидент не е единствен, тъй като преди около месец вълк беше видян в Симантра, докато през септември вълк нападна и рани петгодишно момиче на плаж в Неос Мармарас. Всички съответни служби остават в повишена готовност.

