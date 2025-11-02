Страх сред жителите на Халкидики заради появил се вълк

Новото наблюдение на голям вълк в селището предизвика безпокойство във Мегали Панагия на Халкидики. Дивото животно е забелязано да се движи близо до кофи за боклук, съобщава ERT.

Жител на района видял вълкът да се движи по път в селището. Появата на животното предизвика паника, тъй като животното се появило следобед, когато децата все още израели в селото.

Свързани статии Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж на Халкидики

Този инцидент не е единствен, тъй като преди около месец вълк беше видян в Симантра, докато през септември вълк нападна и рани петгодишно момиче на плаж в Неос Мармарас. Всички съответни служби остават в повишена готовност.