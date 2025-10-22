Кризата във Франция не е само проблем на Макрон, а на Европа

Петата френска република някога обещаваше решително управление. Днес тя е известна най-вече с парализа и политически театър. Четвъртото правителство на страната за малко повече от година едва оцеля след вот на недоверие миналата седмица - и то само като се отказа от ключови пенсионни реформи, целящи да внесат ред във фискалния ѝ двор.

Тазгодишният френски Нобелов лауреат по икономика, Филип Агион, осъди политическата нестабилност като „трагедия за Франция“. Това е и урок за цяла Европа.

Фискалните проблеми на Франция и партийната криза са по-малко причина, отколкото следствие от по-дълбока дисфункция: държава, която харчи свободно, но въпреки това не успява да постигне резултати. Правителството облага с данъци и преразпределя повече от националния си доход, отколкото почти всяка от страните от ОИСР. Близо 6 от 10 френски граждани вземат от държавата повече, отколкото плащат, пише в свой анализ Bloomberg.

Това доведе до нарастващ бюджетен дефицит, оценен на 5,4% от брутния вътрешен продукт тази година, което е доста над лимита на Европейския съюз от 3%. При очакван растеж под 1% тази година и нарастващо дългово натоварване, подобни разходи са неустойчиви. Понижаването на кредитния рейтинг от S&P Global Ratings миналата седмица показва как политиката затруднява решаването на структурните проблеми.

В същото време, макар високите данъци и щедростта на правителството да са намалили неравенството в сравнение с подобни страни във Франция, те не са допринесли много за генерирането на растеж или възможности. Социалната мобилност е в застой . Същото важи и за физическата мобилност. Въпреки че държавата е похарчила 43 милиарда евро (50 милиарда долара) за жилищна помощ през 2023 г. - около 1,5% от БВП и приблизително два пъти повече от средното за ОИСР - помощите, обвързани с местоположението, и липсата на налично предлагане са държали семействата в капан в региони с малко работни места. Междувременно над 2,7 милиона души са в списъци на чакащи за субсидирано жилище. Не е чудно, че мнозина са гравитирали към политическите крайности.

Президентът Еманюел Макрон дойде на власт, обещавайки да направи Франция по-гъвкава и конкурентоспособна. В началото той успя, като частично реформира пазарите на труда, намали корпоративния данък и премахна данъка върху богатството, което привлече инвестициите обратно в Париж. Планът му от 2023 г. за повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години и удължаване на осигурителния период би оказал измеримо въздействие върху дефицита.

Но Макрон се въздържа от съкращения на разходите, необходими за балансиране на бюджета, и не успя да убеди обществеността в необходимостта от драстични реформи. Увеличението на данъка върху горивата през 2018 г. и плановете му за повишаване на възрастта за пенсиониране оставиха много избиратели с чувството, че са на ръба на политиката му. Пенсионната реформа вече е спряна до след президентските избори през 2027 г. - и ще бъде трудно да се възобнови дори тогава.

Спирането на промените в пенсионната система от 2023 г. вероятно ще доведе до по-голям дефицит на френската система за социално осигуряване като дял от БВП.

Последиците от провалите на Макрон се простират отвъд Париж. Нестабилността във втората по големина икономика на еврозоната обезпокоява инвеститорите; тя подчертава, сякаш са необходими допълнителни доказателства, как дори зрелите демокрации се борят да управляват, докато политическият център се свива.

Урокът за водещите партии е двоен. Първо, ако лидерите бързо не изградят консенсус относно необходимостта от надеждни реформи, ще настъпи политическа патова ситуация. Второ, щедрите социални разходи сами по себе си няма да спечелят избирателите, освен ако те не видят и възможност да подобрят перспективите си.

Франция все още има завидни силни страни: квалифицирана работна сила, инфраструктура от световна класа и солидна индустриална база. Но без политически лидери, готови да харчат по-умно и да казват на гражданите си трудните истини, тя рискува да се превърне в основна пречка за Европа.