Уиткоф: Нова страна ще се присъедини към Авраамовите споразумения

Специалният пратеник на САЩ отказа да назове държавата

06.11.2025 | 22:53 ч. 0
EPA/БГНЕС

Стив Уитков, специален пратеник на САЩ за Близкия изток, заяви, че ще бъде обявено името на държава, която ще се присъедини към Авраамовите споразумения, които нормализират отношенията между Израел и мюсюлмански държави, съобщава Ройтерс.

В рамките на бизнес форум в американския щат Флорида Уиткоф каза, че се завръща във Вашингтон, където ще направи обявлението.

Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток отказа да назове държавата пред представителите на медиите. Според сайта Axios става дума за Казахстан.

През 2020 г., в края на първия си президентски мандат, Тръмп сключи тези споразумения с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Судан и Мароко за нормализиране на отношенията с Израел.

Президентът на САЩ настоява Саудитска Арабия да се включи в списъка на държавите, присъединили се към Авраамовите споразумения.

Саудитците обаче се колебаят да се присъединят към тези споразумения поради липсата на стъпки за създаването на палестинска държава. / БТА

