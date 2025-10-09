Уиткоф: Тръмп ще посети Египет следващата седмица

Специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф заяви, че американският президент ще посети Египет следващата седмица, след като египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси го покани на церемония по случай споразумението за примирие в Газа, предаде Франс прес.

По думите на Уиткоф Тръмп “ще се радва да посети Египет”.

От своя страна, Доналд Тръмп заяви, че "ще се опита" да пристигне в Египет за подписването на споразумението за примирие в Газа и добави, че израелските заложници, останали в плен на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, трябва да бъдат освободени в понеделник или във вторник, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ откри заседание на кабинета си в Белия дом, на което се обсъжда постигнато снощи споразумение, по силата на което заложниците в Газа трябва да бъдат освободени.

Това е залегнало в договорения първи етап от споразумението за прекратяване на огъня според мирния план.

Американският президент смята, че това ще доведе до "траен мир". / БТА