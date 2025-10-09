IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Уиткоф: Тръмп ще посети Египет следващата седмица

Първите заложници трябва да бъдат освободени в понеделник

09.10.2025
Специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф заяви, че американският президент ще посети Египет следващата седмица, след като египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси го покани на церемония по случай споразумението за примирие в Газа, предаде Франс прес.

По думите на Уиткоф Тръмп “ще се радва да посети Египет”.

От своя страна, Доналд Тръмп заяви, че "ще се опита" да пристигне в Египет за подписването на споразумението за примирие в Газа и добави, че израелските заложници, останали в плен на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, трябва да бъдат освободени в понеделник или във вторник, предаде Ройтерс.

Президентът на САЩ откри заседание на кабинета си в Белия дом, на което се обсъжда постигнато снощи споразумение, по силата на което заложниците в Газа трябва да бъдат освободени.

Това е залегнало в договорения първи етап от споразумението за прекратяване на огъня според мирния план.
Американският президент смята, че това ще доведе до "траен мир". / БТА

Доналд Тръмп Египет посещение примирие в Газа церемония
