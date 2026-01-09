Захарова: Тръмп е освободил двама руснаци от екипажа на „Маринера“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на обръщението на РФ взе решение да освободи двама руснаци от екипажа на танкера „Маринера“, Москва изразява благодарност за този жест. Това съобщи официалния представител на МВнР на РФ Мария Захарова.

„В отговор на нашето обръщение президентът на САЩ Тръмп взе решение за освобождаването на двама руски граждани от състава на екипажа на танкера „Маринера“, който по-рано беше задържан от американската страна в хода на операция в Северния Атлантик“, отбеляза дипломатът. „Приветстваме това решение и изразяваме признателност към ръководството на САЩ.“

Захарова съобщи, че руската страна пристъпва към „спешна практическа работа по всички въпроси, свързани с осигуряването на възможно най-скорошното завръщане“ на гражданите на Руската федерация в родината им.

Руското министерство на транспорта съобщи в сряда, че е изгубило връзка с плавателния съд "Маринера", след като военни от американските ВМС се качиха на борда му близо до Исландия като част от усилията на Вашингтон за блокиране на износа на петрол от Венецуела.

Вчера Москва призовава Вашингтон да се върне към нормите на правото и незабавно да прекрати незаконните действия по отношение на нефтения танкер „Маринера“.

От Министерство на външните работи на Русия призоваха американската страна да осигури хуманно и достойно отношение към намиращите се на борда на танкера руски граждани – членове на екипажа, стриктно да спазва техните права и интереси, както и да не възпрепятства възможно най-бързото им завръщане в Родината.

Според Русия, корабът е осъществявал мирен преход в международните води на Северния Атлантик, следвайки курс към едно от руските пристанища.

Инцидентът със задържането на „Маринера“ може да доведе единствено до по-нататъшно нарастване на военно-политическото напрежение в Евроатлантическия регион и до видимо понижаване на прага за използване на сила срещу граждански кораби, предупредиха от МВнР на Русия.