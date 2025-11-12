IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Диамантът "Син Мелън" беше продаден за 26,6 млн. долара на търг

Той е кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл "Бъни" Мелън

12.11.2025 | 08:53 ч. 1
Снимка: Ройтерс

Диамантът "Син Мелън" с тегло почти 10 карата беше продаден на търг на "Кристис" в Женева за 26,6 милиона щатски долара, включително таксите, предаде Асошиейтед прес. 

Яркосиният диамант с тегло 9,51 карата и форма на круша, кръстен на покойната американска меценатка Рейчъл "Бъни" Мелън, се очакваше да бъде продаден за сума между 20 милиона и 30 милиона долара.

От тръжната къща отбелязаха, че камъкът е достигнал очакваната цена. Окончателната сума включва премията на купувача и други такси.

Рахул Кадакия, международен директор на отдела за бижута в "Кристис", приветства важния момент за своя екип, доказващ апетита сред колекционерите за необикновени и прочути скъпоценни камъни.

Продажбата на "Блу Мелън" е далеч от рекорда за яркосин диамант. От "Кристис" припомнят, че той се държи от диаманта "Син Опенхаймер", за който през 2016 г. бяха платени над 57 милиона долара.

Диамантът "Син Мелън" беше продаден през 2014-а - годината, в която почина Бъни Мелън, за 32,6 милиона долара. Тогава това беше една от най-високите цени, плащани някога за цветен диамант на търг, отбелязва "Кристис". 

Аукционът беше първата част от двудневните продажби на бижута в Женева. В сряда конкурентната тръжна къща "Сотбис" ще предложи "Искрящата роза" - яркорозов диамант с тегло 10,08 карата, който се очаква да бъде продаден за около 20 милиона долара.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

