Тайконавтите от мисията "Шънчжоу-20" се завърнаха на Земята

Тримата астронавти от китайската мисия "Шънчжоу 20“ кацнаха безопасно в автономния район Вътрешна Монголия на Китай малко преди 3:45 ч. източно стандартно време (08:45 ч. GMT) на 14 ноември, след като прекараха над шест месеца в ниска околоземна орбита на борда на космическата станция Тиангун.

Командир Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе са в добро здраве, след като са извършили последно спускане с парашут до земната повърхност, съобщава Space.com.

Тримата астронавти от "Шънчжоу 20“ трябваше да напуснат китайската космическа станция на 5 ноември, но заминаването беше отложено, след като техният космически кораб "Шънчжоу 20“ пое удар от малко парче космически отломки.

Тайконавтите най-накрая напуснаха китайската космическа станция в четвъртък (13 ноември) в 22:14 ч. EDT (03:14 GMT и 11:14 ч. пекинско време на 14 ноември).

"Космическият кораб Шънджоу-20 не отговаря на изискванията за безопасно завръщане на астронавтите и ще остане в орбита, за да продължи съответните експерименти“, съобщи държавната новинарска агенция Синхуа, позовавайки се на информация от Китайската агенция за пилотирано космическо полети (CMSA).

"В прозореца на гледката на капсулата за връщане са открити малки пукнатини, които най-вероятно са причинени от външно въздействие от космически отломки, според CMSA“, добавя агенцията.

Астронавтите от "Шънчжоу 20" излетяха на 24 април. Мисията е третият космически полет за Дун и първият за Чжунжуй и Цзе. Триото проведе различни научни експерименти и информационни дейности по време на престоя си на станцията. Те също така изпълниха четири излизания в открития космос, като инсталираха (достатъчно подходящо) екрани за отломки и друго оборудване от външната страна на Тиангун.

Мисията с трима астронавти "Шънчжоу 21“ излетя към Тиангун на 31 октомври, за да смени предшествениците си и да започне своя шестмесечен престой на борда на орбиталната станция, но апаратът на новодошлите в крайна сметка имаше неочаквано кратък престой в космоса, благодарение на удара с отломки върху "Шънчжоу 20“.

Когато му дойде времето, астронавтите от "Шънчжоу 21“ очевидно ще се приберат у дома с апарата "Шънчжоу 22“, който ще излети (вероятно без екипаж) "в подходящ момент в бъдеще“, според друг доклад на Синхуа.

"Шънчжоу 20“ беше деветата пилотирана мисия към Тянгун, тримодулна космическа станция, която беше напълно сглобена до октомври 2022 г. Тянгун е около 20% по-масивен от Международната космическа станция, но може да стане по-голям; китайски космически служители споменаха възможността за добавяне на още модули към станцията.