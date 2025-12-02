Папата се помоли на мястото на експлозията в пристанището на Бейрут

Папа Лъв XIV се помоли на мястото на смъртоносната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г., която се превърна в символ на дисфункция и официална безнаказаност. Главата на римокатолическата църква призова за справедливост, отправяйки утешителни думи към ливанския народ в последния ден от първото си пътуване в чужбина.

Роднини на някои от 218-те загинали при експлозията държаха снимки на своите близки, когато папата пристигна на обгореното място. Те стояха един до друг, докато папа Лъв XIV се молеше мълчаливо първо пред паметника на загиналите, след което поздрави всеки един от присъстващите, съобщава АР.

Емоционалната среща се състоя до корпуса на последния силоз за зърно, разположен на мястото, разрушено от експлозията на 4 август 2020 г. и купчините изгорели автомобили, подпалени след нея. Експлозията нанесе щети за милиарди долари, тъй като стотици тонове амониев нитрат се взривиха в пристанищен склад.

Пет години по-късно семействата на убитите все още търсят справедливост. Никой служител не е осъден в съдебно разследване, което е многократно възпрепятствано, което разгневи ливанците, за които експлозията беше само поредното доказателство за безнаказаност след десетилетия на корупция и финансови престъпления.

Папата призовава за справедливост на литургия

Над 150 хиляди вярващи се събраха на брега на Бейрут за последната литургия на папата, която той отслужи веднага след молитва на близкото място на експлозията.

В проповедта си той посочи многото проблеми, с които се сблъскват ливанците, от икономически кризи до експлозията и подновени страхове от война. Той каза, че е естествено да се чувстваме "парализирани от безсилие пред лицето на злото и потиснати от толкова много трудни ситуации“.

Светият отец призова да не се примиряват и да намерят начини да останат надеждни и благодарни. Папата обаче настоя, че справедливостта е част от процеса.