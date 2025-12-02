IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Случаен изстрел уби 4-годишно в Оклахома

Към момента не е ясно дали има повдигнати обвинения

02.12.2025 | 20:22 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

4-годишно момиченце от Афтън, Оклахома, е починало, след като е било простреляно в гърдите с пистолет при инцидент.

Разследващите смятат, че става дума за нещастен случай, а случаят все още се преглежда, съобщават KSNF, KSN 16 и KGGF Radio.

Заради лошото време медицински хеликоптер не е могъл да излети, затова детето е било откарано в болница в района на Маями, Оклахома, където е починало, уточняват изданията. Инцидентът се е случил в дома на семейството.

В писмо до родителите, директорът на училищния район О. Джей Боуен написа: "Нашата училищна общност скърби за немислима загуба тази вечер — смъртта на ученичка от "Afton Elementary School."

Свързани статии

Той добави, че учениците ще имат достъп до психологическа подкрепа и насърчи родителите да се свържат с училището, ако децата им имат нужда от помощ, за да осмислят случилото се.

Към момента не е ясно дали има повдигнати обвинения, информират местните медии, цитирани от People.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

4-годишно изстрел
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem