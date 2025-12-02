Случаен изстрел уби 4-годишно в Оклахома

4-годишно момиченце от Афтън, Оклахома, е починало, след като е било простреляно в гърдите с пистолет при инцидент.

Разследващите смятат, че става дума за нещастен случай, а случаят все още се преглежда, съобщават KSNF, KSN 16 и KGGF Radio.

Заради лошото време медицински хеликоптер не е могъл да излети, затова детето е било откарано в болница в района на Маями, Оклахома, където е починало, уточняват изданията. Инцидентът се е случил в дома на семейството.

В писмо до родителите, директорът на училищния район О. Джей Боуен написа: "Нашата училищна общност скърби за немислима загуба тази вечер — смъртта на ученичка от "Afton Elementary School."

Той добави, че учениците ще имат достъп до психологическа подкрепа и насърчи родителите да се свържат с училището, ако децата им имат нужда от помощ, за да осмислят случилото се.

Към момента не е ясно дали има повдигнати обвинения, информират местните медии, цитирани от People.