Кремъл: Европейците искат да откраднат руски пари за “военната машина“ на Киев

Замразяването на активи е било незаконно, отбеляза говорителят на Кремъл

02.12.2025 | 19:45 ч.
Европейците просто искат да откраднат замразени руски активи и да ги похарчат за подкрепа на "военната машина“ на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред индийски репортери преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи.

Според говорителя европейците се опитват да намерят начин да осигурят на Украйна финансови ресурси за продължаване на конфликта.

"Те [европейците] обсъждат възможността за кражба на руски активи, които остават блокирани в Европа. Това са повече от 200 милиарда долара“, посочи Песков.

Замразяването на активи е било незаконно, отбеляза говорителят на президента. Европейците обаче сега се опитват да откраднат тези средства и да ги използват за подкрепа на "военната машина на киевския режим“, добави Песков, цитиран от ТАСС.

Кремъл Дмитрий Песков руски активи ЕС военна помощ Украйна
