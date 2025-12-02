Европейците просто искат да откраднат замразени руски активи и да ги похарчат за подкрепа на "военната машина“ на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред индийски репортери преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи.

Според говорителя европейците се опитват да намерят начин да осигурят на Украйна финансови ресурси за продължаване на конфликта.

"Те [европейците] обсъждат възможността за кражба на руски активи, които остават блокирани в Европа. Това са повече от 200 милиарда долара“, посочи Песков.

Замразяването на активи е било незаконно, отбеляза говорителят на президента. Европейците обаче сега се опитват да откраднат тези средства и да ги използват за подкрепа на "военната машина на киевския режим“, добави Песков, цитиран от ТАСС.