Вучич се жалва от американците: Съсипан съм, но и изненадан

Сръбският президент Александър Вучич се обърна към обществеността след среща с екипи за енергийна стабилност и обяви, че Сърбия не е получила лиценз от Съединените щати за продължаване на дейността на Нефтената индустрия на Сърбия (НИС).

"Очаквахме да получим лиценз за възобновяване на доставките на петрол за нашата рафинерия в Панчево от САЩ. Не получихме положително решение от САЩ", оплака се Вучич. "Трябва да кажа, че не само съм съсипан, но и съм изненадан, защото не виждам какво американците печелят от това."

По думите му е недвусмислено, че руснаците не искат да продават и не им се продава.

"Не става въпрос за пари, а за политика. А американците всъщност не се интересуват от нищо друго освен от геополитическите си интереси", добави той. "Засега само Сърбия страда."

Сърбия е продължила да внася петролни продукти, но всички складове са пълни, заяви президентът. Той също така разкри, че Janaf не е позволил да внасяме петрол, който не е бил предназначен за рафинерията Панчево, а за резервите на страната.

"Това ни показва, че не само НИС, а цяла Сърбия е под санкции", подчерта Вучич.

Днес е 54-ият ден от налагането на американските санкции.

"Няма индикации, че американците ще вземат положително решение", заяви сръбският президент. Това, каза той, ще доведе до спиране на дейността на рафинерията, защото тя харчи по 370 000 евро на ден, докато поддържат дейността си. "Що се отнася до сръбската страна, ние дадохме разрешение за затваряне на рафинерията", разкри той.

В обръщението си към обществеността Вучич отговори и на въпроса за договора за доставка на газ с Русия.

"Ако не получим договор до петък, от понеделник ще започнем преговори за газ от другата страна. Подготвили сме парите", увери той.