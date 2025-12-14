Чили гласува на балотаж на президентски избори

Чилийците гласуват днес на балотаж на президентските избори, изправящ един срещу друг комунистката Янет Хара и крайнодесния ѝ опонент Хосе Антонио Каст, съобщиха агенциите.

Хара, 51-годишна левичарка и бивш министър на труда, успя да надделее над Каст на първия тур на 16 ноември.

Но тя спечели с по-малка преднина от очакваното – 26,8 срещу 23,9% за опонента ѝ.

Цялостният вот за левицата – под 30% – беше най-слабият за нея от връщането на демокрацията в Чили след диктатурата на генерал Аугусто Пиночет (1973 – 1990).

Каст, 59-годишен юрист и почитател на президента на САЩ Доналд Тръмп, се очаква да спечели с лекота днешния втори тур благодарение на предлаганите от него твърди мерки за справяне с незаконната миграция и нарастването на престъпността, но и благодарение на това, че гласовете на десните избиратели, които на първи тур отидоха другаде, сега ще отидат при него.

Съвкупно кандидатите на различните десни партии събраха около 70% от гласовете на първи тур.

Ако бъде избран, Каст ще стане първият крайнодесен лидер на Чили след Пиночет.

Хара обвинява опонента си в авторитарен уклон.

"Според мен той е авторитарна личност, която очерня всекиго, който не споделя възгледите му", каза тя.

Бившият министър, която намали работната седмица и увеличи минималната заплата и пенсиите, обвинява опонента си и че за 16-те си години като депутат не е постигнал нищо.

С цел да привлече гласовете на женския електорат, който на предишните избори през 2021 г. се оказа решаващ за победата на сегашния ляв президент Габриел Борич над ултраконсерватора Каст, Хара обеща "равен труд срещу равно заплащане", ако бъде избрана.

Надпреварата бе белязана от темата за нарастващата престъпност през последното десетилетие, което десницата отдава на притока на чуждестранни престъпни групи от Венецуела, Перу и други южноамерикански държави.

"В Чили никой не е в безопасност", каза Каст пред симпатизанти в региона Араукуня, Централно Чили.

Хара, която се явява на изборите като кандидат на широка лява коалиция, обеща повече полиция по улиците и премахване на банковата тайна за залавяне на "едрите риби" в организираната престъпност.

Мерките, предлагани от Каст за борба с престъпността, предвиждат изгонване на стотици хиляди незаконни мигранти и издигане на огради и прокопаване на ровове по границата с Боливия.

Той встъпва в днешния втори тур окрилен от победата на десницата на парламентарните избори, които бяха произведени заедно с първия тур на президентските.

Тя получи 76 мандата в 155-местната Камара на депутатите, а левицата – 64.

Гийом Лонг, експерт от Центъра за икономическа политика и изследвания, американски мозъчен тръст, подчерта, че "историческият, безпрецедентен завой на избирателите към крайнодясното буди особено безпокойство в страна, тормозена от спомена за диктатурата и погазването на човешките права".

Хулио Пачеко, 44-годишен инженер, каза, че повече го е страх от комунизма, отколкото от крайната десница.

"Опитът с комунистическите партии на други места по света е катастрофален", посочи той пред Франс прес, цитиран от БТА.