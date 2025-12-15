Как Съветският съюз случайно помогна на Америка да построи F-117 Nighthawk

F-117 Nighthawk беше първият в света оперативен стелт самолет, отбелязвайки радикален вододел в авиацията, при който самолетът можеше да постигне оцеляване чрез невидимост, а не чрез скорост или маневреност. Роден от ултрасекретната програма Have Blue на отбранителния гигант Lockheed, F-117 остава класифициран до 1988 г. - пет години след като влиза в експлоатация през 1983 г., пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Произходът на F-117 Nighthawk по време на Студената война

През 70-те години на миналия век съветската радарна и ракетна технология става все по-усъвършенствана и все по-смъртоносна. Американските военновъздушни сили, търсейки начин да унищожават високоценни цели дълбоко в съветската територия, започват да инвестират в стелт технологии. DARPA инициира програма за изследване на екстремни форми, избягващи радарите, и в крайна сметка Skunk Works на Lockheed печели договор за създаване на това, което ще се превърне в F-117.

Ключовият фактор за програмата беше математически пробив - по ирония на съдбата от работата на съветския физик Пьотр Уфимцев за това как електромагнитните вълни се разпръскват от повърхности. Докато изучават свойствата на радарните вълни, инженерите на Lockheed откриват уравненията на Уфимцев - които, в удивителен пропуск, не са били класифицирани от СССР, вероятно защото тяхното стратегическо значение не е било очевидно по това време. Американските инженери са използвали работата на Уфимцев, за да проектират самолет, наклонен така, че да отклонява радарните вълни от приемниците. Процесът на проектиране на Have Blue беше един от първите, които използваха компютри за изчисляване на идеалната форма на самолета; липсата на изчислителна мощност на компютъра означаваше, че той не беше достатъчно мощен, за да изчисли оптималния дизайн за криви, което придаваше на предложения самолет отличителен дизайн от плоски панели, зашити заедно в едно грозно петно.

Програмата Have Blue разработи два прототипа. И двата в крайна сметка бяха загубени при отделни инциденти, но доказаха, че стелт производителността може да работи на практика. През целия процес програмата беше ултрасекретна, разделена дори в Пентагона заради нейните последици за стратегията на Студената война.

Как F-117 революционизира въздушната война

F-117 беше еволюирала версия на прототипа на Have Blue, мащабирана в оперативен ударен самолет. Първият полет е проведен през 1981 г., а първоначалната оперативна способност е постигната през 1983 г. Цялата програма беше проведена от тестовия полигон Тонопа в Невада (където F-117 все още лети днес, въпреки че е пенсиониран преди години), при изключителна секретност. Пилотите използвали прикрития и летели със самолета само през нощта.

Техническите спецификации на самолета били сравнително скромни. Максималната му скорост била дозвукова, а обхватът и товароносимостта му били сравнително скромни. И все пак, освен основните си спецификации, F-117 бил революционна платформа. Преди F-117, никой друг самолет не е давал приоритет на намаляването на радарната сигнатура пред всички други показатели за ефективност. Външният вид бил оптимизиран за ниска видимост, а не за аеродинамика, което довело до ъгловата, подобна на извънземна форма, която все още се отличава сред военните самолети дори днес.

F-117 бил изключително труден за летене; фасетираната му форма го правила аеродинамично нестабилен, изисквайки четирикратно резервен компютър за управление на самолета, само за да се поддържа контрол. Според съобщенията, пилотите сравнявали летенето на самолета с летене на хладилник. F-117 нямал форсажни горивни камери и не бил в състояние да изпревари изтребители или ракети, разчитайки изцяло на това да остане невидим за оцеляване. За тази цел самолетът действал без радар, разчитайки вместо това на инфрачервени сензори и целеви модули.

Но въпреки това F-117 революционизира доктрината за въздушната мощ, доказвайки, че стелт технологията не е експериментална, а стратегически решаваща. Въвеждането на F-117 измести американските поръчки към стелт самолети (B-2, F-22, F-35, B-21) и принуди противниците да се развиват; скоро след въвеждането на Nighthawk, Русия, Китай и други започнаха да разработват нискочестотни радари и мрежови отбранителни системи, за да противодействат на стелт технологията – и да изграждат свои собствени.