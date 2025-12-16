Тръмп с рекорд: иска 10 млрд. долара от Би Би Си за клевета

Американският президент Доналд Тръмп заведе дело срещу Би Би Си за клевета заради редактирани откъси от реч, които създават впечатление, че е насочил свои поддръжници да щурмуват Капитолия във Вашингтон на 6 януари 2021 г. Пропусната е частта, в който той призовава за мирен протест.

Би Би Си се извини преди време на Тръмп, но заяви, че няма правно основание да бъде съдена.

Тръмп заявява в иска си за общо 10 млрд. долара, подаден вчера във федерален съд в Маями, че Би Би Си, въпреки извинението си, "не е показала реално разкаяние за неправомерните си действия, нито е направила значими институционални промени, за да предотврати бъдещи журналистически злоупотреби". /БТА