Тръмп с рекорд: иска 10 млрд. долара от Би Би Си за клевета

Президентът на САЩ е завел дело срещу агенцията

16.12.2025 | 08:45 ч. 15
Снимка БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заведе дело срещу Би Би Си за клевета заради редактирани откъси от реч, които създават впечатление, че е насочил свои поддръжници да щурмуват Капитолия във Вашингтон на 6 януари 2021 г. Пропусната е частта, в който той призовава за мирен протест. 

Би Би Си се извини преди време на Тръмп, но заяви, че няма правно основание да бъде съдена. 

Тръмп заявява в иска си за общо 10 млрд. долара, подаден вчера във федерален съд в Маями, че Би Би Си, въпреки извинението си, "не е показала реално разкаяние за неправомерните си действия, нито е направила значими институционални промени, за да предотврати бъдещи журналистически злоупотреби". /БТА

