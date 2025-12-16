IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Одрин се оплакват от фалшиви 50 лв., използвани от български туристи

Зачестяват случаите на централния булевард в града

16.12.2025 | 13:00 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Търговци от централния булевард на турския град Одрин „Сарачлар“ се оплакват от зачестили случаи на използване на фалшиви банкноти от 50 лева от страна на български туристи, пише в. „Тюркийе“. 

„Така или иначе преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари", споделя собственик на магазин на булевард „Сарачлар“, отправяйки предупреждение към останалите търговци в града. 

Зачестилите слухове за употреба на фалшиви банкноти от 50 лева по време на наплива на български туристи през уикендите са станали причина за безпокойство сред търговците в Одрин, отбелязва медията.  
(БТА)

