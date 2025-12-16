Филип Киркоров е обявен за издирване в Украйна

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) повдигна задочно обвинения срещу народния артист на Руската федерация Филип Киркоров за "многократни нарушения на процедурата за влизане" в страната, съобщава офисът на главния прокурор на Украйна.

По-специално се посочва, че Киркоров редовно е участвал в събития на територията на Крим и Донбас. Така, през 2022 г. артистът е изнасял концерти във военна болница във Феодосия, където публично е подкрепял руските военни. През 2024 г. Киркоров е посетил болница в Горловка, където е доставил хуманитарна помощ на ранените войници и е изпял няколко свои песни, съобщи ТАСС.

СБУ също така припомни, че на 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг-концерт на стадион "Лужники" в Москва , където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който отнема от 34 души украински държавни награди и титли, включително и Филип Киркоров.

От екипа на народния артист на Русия съобщиха, че звездата не е информиран за обявеното издирване. "Сигурна съм, че той няма да коментира тези глупости", коментира прессекретаря на певеца Екатерина Успенская, цитирана от РИА Новости.

През септември тази година СБУ обяви за издирване депутата от Държавната дума на Руската федерация, двукратен олимпийски шампион по хокей Вячеслав Фетисов. Той беше обвинен задочно в "подозра“ (аналог на обвинението в украинската процесуална практика) по статията за "посегателство върху териториалната цялост на Украйна“.