Доклад на САЩ: В Арктика е регистрирана най-топлата година от 1900 г. насам

Температурите на атмосферния въздух в Арктика от октомври 2024 г. до септември 2025 г. са били най-топлите в историята от 1900 г. насам, според годишен доклад, публикуван във вторник от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA).

Според Arctic Report Card есента на 2024 г. и зимата на 2025 г. са били особено топли в Арктика, класирайки се съответно като първото и второто най-топло време в историята.

Тазгодишният доклад подчертава регион, който се затопля много по-бързо от останалата част на планетата, документирайки големи трансформации, които са в ход. Те включват атлантификация, която носи по-топли и по-солени води на север, разширяването на бореалните видове на север в арктическите екосистеми и "ръждясване на реките“, тъй като размразяването на вечната замръзналост мобилизира желязо и други метали, според NOAA.

В доклада се отбелязва, че последните 10 години са били 10-те най-топли в историята на Арктика. От 2006 г. насам годишните температури в Арктика са се повишили с повече от два пъти по-бързо от глобалните температурни промени.

Валежите в Арктика от октомври 2024 г. до септември 2025 г. също достигнаха рекордно високи нива. Сезонните количества валежи за зимата, пролетта и есента са сред петте най-високи от 1950 г. насам.

През март 2025 г. арктическият зимен морски лед достигна най-ниския си годишен максимален размер в 47-годишния сателитен запис, се казва в доклада.

Последните наблюдения също така показват значителни загуби на ледници и лед в Арктика, Гренландия и Аляска, отразявайки както регионални крайности, така и дългосрочни низходящи тенденции.

Според NOAA, продължаващата загуба на ледници допринася за постоянно покачване на световното морско равнище, заплашвайки водоснабдяването в арктическите общности, увеличавайки риска от разрушителни наводнения и увеличавайки опасността от свлачища и цунами, които застрашават хората, инфраструктурата и бреговите линии.