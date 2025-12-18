Почина военният кореспондент Питър Арнет, отразявал войните във Виетнам и Персийския залив

Питър Арнет, репортерът, носител на наградата "Пулицър“, който десетилетия е избягвал куршуми и бомби, за да представи на света разкази на очевидци за войната от оризовите полета на Виетнам до пустините на Ирак, почина на 91 години, съобщава АР.

Арнет спечели "Пулицър“ за международен репортаж през 1966 г. за отразяването си на войната във Виетнам за Асошиейтед прес. Той е починал в сряда в Нюпорт Бийч, заобиколен от приятели и семейство, съобщи синът му Андрю Арнет. Той е страдал от рак на простатата.

"Питър Арнет беше един от най-великите военни кореспонденти на своето поколение – безстрашен, безстрашен и прекрасен писател и разказвач. Неговите репортажи в печатни издания и пред камера ще останат наследство за амбициозните журналисти и историци за поколения напред“, каза Едит Ледерер, която е била колега военен кореспондент на Асошиейтед прес във Виетнам през 1972-73 г. и сега е главен кореспондент на Асошиейтед прес в Организацията на обединените нации.

Като кореспондент на информационни агенции, Арнет е бил познат най-вече на колегите си журналисти, когато е правил репортажи във Виетнам от 1962 г. до края на войната през 1975 г. Той обаче става известно име през 1991 г., след като излъчва на живо за CNN репортажи от Ирак по време на първата война в Персийския залив.

Докато почти всички западни репортери бяха избягали от Багдад в дните преди атаката, водена от САЩ, Арнет остана. Докато ракетите започваха да валят върху града, той излъчваше репортаж на живо по мобилен телефон от хотелската си стая.

"Имаше експлозия точно близо до мен, може би сте чули“, каза той със спокоен глас с новозеландски акцент мигове след като силният трясък на ракетен удар прогърмя в ефира. Докато продължаваше да говори, на заден план виеха сирени за въздушна тревога.

Звезда в кабелните новини

Арнет остава в Асошиейтед прес до 1981 г., когато се присъединява към новосформираната CNN.

Десет години по-късно той е в Багдад, отразявайки друга война. Той не само отразява боевете на фронтовата линия, но и печели ексклузивни и противоречиви интервюта с тогавашния президент Саддам Хюсеин и бъдещия организатор на 11 септември Осама бин Ладен.

Peter Arnett, the Pulitzer Prize-winning reporter who covered wars from Vietnam to Iraq, has died at 91. Arnett, who won the 1966 Pulitzer Prize for international reporting for his Vietnam War coverage for The Associated Press. https://t.co/PMYqRB3Isg — The Associated Press (@AP) December 18, 2025

През 1995 г. публикува мемоарите си "На живо от бойното поле: От Виетнам до Багдад, 35 години в световните военни зони“.

Арнет напуска CNN през 1999 г., месеци след като телевизията оттегля разследващ доклад, който не е подготвил, но е разказал, твърдейки, че смъртоносен нервнопаралитичен газ зарин е бил използван срещу дезертиращи американски войници в Лаос през 1970 г.

Той отразява втората война в Персийския залив за NBC и National Geographic през 2003 г., когато е уволнен за това, че е дал интервю за иракската държавна телевизия, по време на което е критикувал военната стратегия на американските военни. Забележките му са били осъдени в родината му като антиамерикански.

Свързани статии Eмблематична снимка от опита за убийство на Тръмп остана без “Пулицър”

След уволнението му, телевизионни критици за AP и други новинарски организации спекулираха, че Арнет никога повече няма да работи в телевизионните новини. В рамките на седмица обаче той беше нает да отразява войната за станции в Тайван, Обединените арабски емирства и Белгия.

През 2007 г. той започва работа като преподавател по журналистика в китайския университет Шантоу. След пенсионирането си през 2014 г. той и съпругата му Нина Нгуен се местят в южнокалифорнийското предградие Фаунтин Вали.

Роден на 13 ноември 1934 г. в Ривъртън, Нова Зеландия, Питър Арнет се сблъсква за първи път с журналистиката, когато получава работа в местния си вестник "Саутланд Таймс“ малко след гимназията.

Арнет е надживян от съпругата си и децата им, Елза и Андрю.