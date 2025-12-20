Документите "Епстийн": Бегло споменаване на Тръмп, фокус върху Клинтън

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди силно редактирани документи, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които се споменава само бегло президентът на САЩ Доналд Тръмп, но се обръща голямо внимание на бившия президент от Демократическата партия Бил Клинтън, предаде Ройтерс.

Липсата на повече документация, в която фигурира името на Тръмп, бе видима, като се има предвид, че снимки и документи, свързани с него, се появиха през годините при предишни публикувания на документи по случая с Епстийн. Името на Тръмп се появи в списък с пътници на частния самолет на покойния финансист, които бяха част от първата партида материали за Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието през февруари.

Публикуването днес на част от документацията по делото "Епстийн" бе във връзка с одобрения с голямо мнозинство от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, който бе подписан от Тръмп, който задължава ведомството да направи публично достояние всички документи около случая, въпреки усилията на американския президент те да не бъдат публикувани. Разразилият се скандал около Епстийн породи политическо напрежение в лагера на Тръмп, който в продължение на години разпространяваше конспиративни теории за Епстийн сред поддръжниците си.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не става напълно ясно колко съществени са новите материали, като се има предвид, че голяма част от документацията, свързана с Епстийн, вече е станала публично достояние, след като той бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства. Много от публикуваните днес файлове са силно редактирани - текстът на няколко документа с по повече от 100 страница беше изцяло зачеркнат - и Министерството на правосъдието потвърди, че все още проверява още стотици хиляди страници преди евентуалното им публикуване.

Малко след публикуването на документите, американските военни съобщиха, че са предприели мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия в отговор на атаката миналата седмица в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.

Публикуваните материали включват доказателства от няколко разследвания срещу Епстийн, както и снимки на Бил Клинтън. Изглежда обаче сред документите има малко или дори няма никакви снимки на Тръмп или текстове, в които да той да бъде споменаван, въпреки близките му приятелски отношения с Епстийн през 90-те години и в началото на новия век.

Публикуването на документите идва след месеци на политическо напрежение на фона на недоволството на някои от най-верните поддръжници на Тръмп срещу нежеланието на администрацията му да направи публични всички документи, свързани с делото "Епстийн", отбелязва Ройтерс.

По-рано днес пред "Фокс нюз" (Fox News) заместник главният прокурор Тод Бланш заяви, че не всички документи, свързани с делото, ще бъдат публикувани днес. Длъжностите лица трябваше да се уверят, че самоличността на жертвите е защитена на всяка една страница, която се публикува, като през следващите седмица ще бъдат публикувани "стотици хиляди" файлове, каза той пред "Фокс нюз".