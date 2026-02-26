Старт на предварителните поръчки в A1 на новата серия Samsung Galaxy S26 и Galaxy Buds4 и Buds4 Pro

A1 дава старт на предварителните поръчки на най-новата серия смартфони Samsung Galaxy S26 – Galaxy S26 Ultra с първия по рода си Privacy дисплей, Galaxy S26+ и Galaxy S26, заедно с новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. До 10 март клиентите могат да се възползват от специална оферта – по-голямата памет на цената на по-малката и да спестят до 200 евро/391,17 лв., както и от 0% лихва на лизинг с планове Unlimited. При заявяване на модел от серията Galaxy S26 потребителите могат да поръчат Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с 10% отстъпка.

Galaxy S26 серия – нов стандарт при дисплея, AI и производителността

И трите модела в серията Galaxy S26 предлагат Dynamic AMOLED 2X дисплеи с до 120Hz адаптивна честота на опресняване и яркост до 2600 нита. Новото поколение идва с усъвършенствания mobile Digital Natural Image engine (mDNIe), който подобрява прецизността на обработката на изображението до 4 пъти, осигурявайки по-фини детайли и естествени градиенти, както и ProScaler – AI алгоритъм за интелигентно премащабиране с качество до QHD+. Технологиите са интегрирани директно в процесора за по-висока енергийна ефективност без компромис с качеството на картината.

Серията поставя силен акцент върху AI възможностите – от обработка на изображения и видео до оптимизация на гейминга. Всички модели разполагат с 5G свързаност, Wi-Fi 7, IP68 защита и премиум изработка с Armor Aluminum рамка и стъкло Corning Gorilla Glass Victus.

Кой модел да изберете?

Galaxy S26 Ultra е най-тънкият Ultra досега – едва 7.9 мм, с 6.9-инчов QHD+ дисплей и поддръжка на S Pen. Моделът въвежда иновативния Privacy дисплей – хардуерен механизъм, който динамично контролира ъгъла на видимост и ограничава периферния поглед, подобно на физически протектор.

Задвижван от Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm), S26 Ultra предлага до 17% по-добра ray tracing производителност спрямо предходното поколение. Камерата му е сред най-впечатляващите на пазара – 200 MP основен сензор с F1.4 бленда и усъвършенстван ProVisual Engine за изключително детайлни и реалистични кадри.

Телефото обективите с 3x и 5x оптично увеличение, както и 10x с оптично качество с AI Zoom позволяват приближение до 100x с изключителна яснота. Подобрената обработка гарантира отлично видео заснемане при слаба светлина и естествени селфита, благодарение на AI ISP. С батерия от 5000 mAh и 60W супербързо зареждане, S26 Ultra е подходящ избор за интензивна ежедневна употреба, гейминг и създаване на съдържание.

Galaxy S26+ предлага пълния набор от иновации, характерни за серията S26, като разполага с 6.7-инчов QHD+ дисплей и процесор Exynos 2600 (2 nm), комбинирани с 4900 mAh батерия и 45W бързо зареждане. Камерата включва 50 MP основен сензор с оптично качество 2x и 3x оптичен зуум, което го позиционира като отличен избор за потребители, които търсят висока производителност и флагманско изживяване в по-компактен формат от Ultra.

Galaxy S26 е най-компактният модел, като запазва всички ключови технологии на серията, с 6.3-инчов FHD+ дисплей и Exynos 2600 (2 nm) процесор. Камерата му включва 50 MP основен сензор с оптично качество 2x и 3x оптично увеличение, осигуряващи детайлни и ясни кадри. С батерия от 4300 mAh и 25W бързо зареждане, Galaxy S26 е насочен към потребители, които предпочитат по-лек и удобен за работа с една ръка смартфон, без компромис с производителността и AI функциите.

Galaxy Buds4 и Buds4 Pro

Galaxy Buds4 Pro разполагат с 2-лентови говорители, които осигуряват пълен и балансиран звук, по-близък до оригинала. Моделът предлага адаптивно шумопотискане, 5 нива на Ambient Sound за прецизен контрол върху външния шум и Hi-Fi звук до 24-bit/96 kHz. Galaxy Buds4 предлагат 11 mm динамичен драйвер, Adaptive Noise Control и подобрен Adaptive EQ за оптимизиран звук според формата на ухото.

И двата модела поддържат Seamless AI с достъп до Bixby и Gemini, гласови команди, жестове с глава за управление без ръце, както и функция Interpreter за превод в реално време при съвместими Galaxy устройства. Благодарение на Bluetooth 6.1, 3 микрофона + VPU и подобрен алгоритъм за обработка на гласа, разговорите остават ясни дори в шумна среда.

В периода на кампанията устройствата могат да бъдат поръчани предварително от А1 при специални условия. Всеки потребител може да избере модела с по-голяма памет на цената на по-малката. Така например Samsung Galaxy S26 512 GB се предлага за 799,98 евро/1 564,62 лева в брой или 33,30 евро/65,13 лева на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с план Unlimited Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB – за 1 449,98 евро/2 835,91 лева в брой или 60,36 евро/118,05 лева на лизинг, а Galaxy S26+ 512 GB – за 949,98 евро/1 858 лева в брой или 39,54 евро/77,33 лева на лизинг.

При заявяване на смартфон от серията Galaxy S26 клиентите могат да вземат и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 или Galaxy Buds4 Pro с 10% отстъпка. Поръчките могат да бъдат направени лесно и удобно онлайн на a1.bg.