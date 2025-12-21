Фалшиви тестове за COVID-19 и грип са открити в Европа



Испанската агенция по лекарствата и здравните продукти (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) е била предупредена от португалските власти за разпространението на фалшиви комплекти за самотестване, комбиниращи откриване на коронавирус и грип A+B.

Оригиналният продукт е произведен от Safecare Biotech, базирана в Ханджоу (Китай), но откритите бройки носят партиден номер FCO24090516, който компанията е обявила за фалшив.

Въпреки че AEMPS е започнала разследване за проследяване на разпространението в Испания, засега няма доказателства, че тези манипулирани бройки са достигнали до аптеки или дистрибутори в страната.

Съществуват легитимни версии на същия тест със същия референтен номер (FCO-6032), което усложнява непосредствената визуална идентификация.

Властите апелират тези продукти да се купуват само от аптеки. В противен случай няма гаранции за произход, условия на съхранение или професионален съвет. Ако някой има такъв тест у дома, съветът е ясен: не го използвайте.

Фалшифицирането на медицински изделия не е маловажен проблем. Тези устройства са предназначени да вземат решения относно личното и колективното здраве, а погрешен резултат може да доведе до неоткрити инфекции или ненужно лечение.