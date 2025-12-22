Орбан: Унгария не иска парите ѝ да попаднат в джобовете на украинските олигарси

Виктор Орбан 1 / 2 / 2

Унгарското правителство не желае да насочва средствата си към Украйна за продължаване на военния конфликт, а по-скоро да ги изразходва за мирни цели у дома. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, говорейки на церемонията по откриването на 34-километров участък от магистрала в централната част на страната, съобщава MTI.

Той припомни, че на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 18-19 декември е било взето решение на Украйна да се предостави безлихвен „военен заем“ през 2026-2027 г., като се използва заем от 90 милиарда евро от европейски държави. Унгария отказа да участва и ако се беше съгласила, нейният принос щеше да бъде повече от 1 милиард евро.

„А участъкът от магистралата, който току-що завършихме, струваше 170 милиарда форинта (приблизително 440 милиона евро)“, каза Орбан. „По-добре би било тези пари да се използват за изграждането на модерен път тук, на Голямата унгарска равнина, вместо да се озовават в опустошения Донбас или в джоба на някой украински олигарх“, подчерта премиерът.

През последните 15 години правителството е построило толкова магистрали и автомагистрали, че по отношение на броя на населението, магистралната мрежа в страната достига нивото на най-развитите западноевропейски страни, заяви премиерът в понеделник на церемонията по откриването на участъка от автомагистрала М4 между Торъксентмиклош и Кишуйсалаш.

Виктор Орбан подчерта, че залогът на изборите през следващата година е и това, в коя посока да вървим.

„Можем да продължим по пътя на Брюксел, което означава, че парите ни ще бъдат отнесени някъде другаде, ще бъдат използвани някъде другаде и други ще се развиват благодарение на тях”, каза още Орбан.