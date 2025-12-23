IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Полша вдигна изтребители след руски удари в Западна Украйна

23.12.2025 | 11:12 ч. Обновена: 23.12.2025 | 11:16 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Полски и съюзнически самолети бяха задействани рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по Западна Украйна, близо до границата с Полша, заявиха полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

"Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбранителна система и системата за радарно разузнаване бяха поставени в състояние на повишена готовност", написа оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

Свързани статии

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство - най-вече в райони, които са съседни на застрашените региони", казаха още полските сили.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

полша изтребители Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem