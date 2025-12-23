IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Взрив в жилищна сграда близо до Париж, пострадаха майка и три деца

Една от хипотезите е, че става въпрос за експлозия на газ

23.12.2025 | 17:07 ч.
Майка и трите ѝ деца пострадаха сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти. 

Децата съответно са на 2, 4 и 5 години, а ранената майка е на 39 години, добавят френските медии.

Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и паркирани наблизо автомобили.

Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж.

Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ. / БТА

