Взрив в жилищна сграда близо до Париж, пострадаха майка и три деца

Майка и трите ѝ деца пострадаха сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти.
Децата съответно са на 2, 4 и 5 години, а ранената майка е на 39 години, добавят френските медии.
Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и паркирани наблизо автомобили.
Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж.
Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ. / БТАТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.