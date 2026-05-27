Пам Бонди е диагностицирана с рак на щитовидната жлеза

Пам Бонди е била диагностицирана с рак на щитовидната жлеза малко след като президентът Доналд Тръмп я отстрани от поста главен прокурор, съобщава нов доклад. 60-годишната Бонди е преминала лечение за заболяването и се възстановява, пише New York Post.

Новината идва на фона на информация, че Тръмп е избрал Бонди за член на консултативен съвет, фокусиран върху изкуствения интелект.

Нова роля след напускането на Justice Department

Бонди, която беше освободена от поста си в Justice Department в същия ден, в който придружи президента до Върховния съд, за да присъства на устни аргументи по важно дело за гражданството по рождение, ще бъде част от Presidential Council of Advisors on Science and Technology, известен като PCAST, съобщава Axios.

Бившата главна прокурорка получи подкрепа в социалните мрежи за начина, по който се справя с тежката диагноза.

"Пам тихо сритва задника на рака през последните няколко седмици", написа в X подкаст водещата и бивша служителка в Белия дом Кейти Милър. "Бонди има златно сърце", добави Милър.

Прогнозата при този вид рак често е много добра

Повечето случаи на рак на щитовидната жлеза могат да бъдат трайно излекувани с лечение. При петгодишна преживяемост от над 98% прогнозата за пациентите с диагноза рак на щитовидната жлеза се счита за "отлична".

Зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, тайно се е борил с рак на щитовидната жлеза, докато е заемал високопоставена роля в Белия дом по време на първия президентски мандат на Тръмп, разкри самият той в мемоарите си. Къшнър е претърпял операция за отстраняване на тумор от гърлото, докато е отговарял за въпросите, свързани с Близкия изток, в администрацията на Тръмп. През 2022 година, след края на работата си в Белия дом, Къшнър е преминал през втора операция на щитовидната жлеза.

Бонди обеща да продължи да подкрепя Тръмп

След уволнението си Бонди заяви, че ще "продължи да се бори за президента Тръмп".

"Да ръководя историческите и изключително успешни усилия на президента Тръмп да направи Америка по-безопасна и по-сигурна беше честта на живота ми и без съмнение най-значимата първа година на Department of Justice в американската история. Оставам вечно благодарна за доверието, което президентът Тръмп ми гласува, за да направим Америка отново безопасна", написа тя в X миналия месец.

Тръмп е избрал заместник-главния прокурор Тод Бланш за временен главен прокурор, докато реши кой ще бъде постоянният наследник на поста.